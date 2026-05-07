Operation sindoora anniversary: ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಹಾಗದರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಎಂದರೇನು? ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಟ್ಟರ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
Operation sindoora anniversary: ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಾರತದ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025 ರಂದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಳಿಯ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು 26 ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಈ ದಾಳಿಯು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಮೇ 7 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಅವರು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಬಹಳ ನೋವಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇ 07 2025ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೇನೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಗೆ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಎಂದರೆ ಸಿಂಧೂರವು ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸುವವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಧೂರವು ಶಿವನು ಬಳಸಿದನು ವಿಹಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು.ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಧೂರವು ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಪತಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಯೋಧನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಿಲಕವೂ ಆಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಬರೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಈ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ದೇಶವು ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೂ ದೇಶವು ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವು ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಭಾರತ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.