Origin of gold : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ..? ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶೇಷ ಲೋಹದ ರೋಚಕ ರಹಸ್ಯ.

Origin of gold: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಮೂಲತಃ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಭೂಮಿಯ ಆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಉಲ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿನ್ನವು “ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾರ್” ಎಂಬ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೈತ್ಯ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಗಿಂತ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೂರದರ್ಶಕವು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾರ್ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಡೆದರೂ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ, ಸೂರ್ಯ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಂದವು.