English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 509 ಮಹಿಳೆಯರು, 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ನಾಪತ್ತೆ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 509 ಮಹಿಳೆಯರು, 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ನಾಪತ್ತೆ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

Delhi Missing Cases: 2026 ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:40 AM IST
  • ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 13 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕಾಣೆಯಾದ 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 146 ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
camera icon7
MCC
ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
camera icon12
cj roy first wife
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
&quot;ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ&quot; ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
camera icon5
Kangana Ranaut
"ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
camera icon6
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 509 ಮಹಿಳೆಯರು, 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ನಾಪತ್ತೆ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜನ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

Delhi Missing Cases: 2026 ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 15 ರ ನಡುವೆ, ಕಾಣೆಯಾದ 800 ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 54 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 509 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು 298 ಪುರುಷರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 13 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 13 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 191 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 146 ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ 169 ಮಂದಿ 12 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರು. ಇವರಲ್ಲಿ 138 ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು 31 ಹುಡುಗರು. ಪೊಲೀಸರು 29 ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು 19 ಹುಡುಗರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71 ಪ್ರತಿಶತ - ಒಟ್ಟು 121 - ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಐದು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, 363 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 253 ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ 616 ವಯಸ್ಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು 90 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 91 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 435 ವಯಸ್ಕರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ

2025 ರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24,508 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು, 14,870, ಆದರೆ 9,638 ಪುರುಷರು. ಪೊಲೀಸರು 15,421 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು, ಆದರೆ 9,087 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

2016 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗಿನ ದಶಕದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರದಿಯಾಗುವ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2,32,737 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು 52,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

ಹದಿಹರೆಯದವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಡೇಟಾ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2016 ರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 5,081 ಹದಿಹರೆಯದವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 3,970 ಹುಡುಗಿಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ 1,013 ಜನರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 14,870 ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

 

missing persons in DelhiDelhi Police datawomen and girls missingminors missing in Delhipublic safety concerns Delhi

Trending News