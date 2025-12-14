English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿದ 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು! ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿದ 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು! ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ

Indian citizenship renunciation: ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 14, 2025, 01:29 PM IST
  • ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದರೂ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿದ 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು! ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ

Indian citizenship renunciation: ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2020 ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,96,843 ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ದತ್ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..?

ಇನ್ನು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳ (2011–2024) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2011ರಿಂದ 2019ರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ 11,89,194 ಜನರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. MEA ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ವರ್ಷವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 2,25,620 ಜನರು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 2,16,219 ಜನರು ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 2,06,378 ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 85,256ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, 2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1,63,370ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

2011ರಿಂದ 2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 1.2 ರಿಂದ 1.4 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ 1,44,017 ಜನರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ನವವಧು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

“ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವವರ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ MEA ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದರೂ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ OCI (Overseas Citizen of India) ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪೌರತ್ವದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

 

