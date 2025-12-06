English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  OYO ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

OYO ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

OYO Full Form : OYO ಎಂಬ ಪದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ OYO ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. OYO ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ OYO ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:18 PM IST
    • OYO ಎಂಬ ಪದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
    • ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ OYO ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
    • ಅಂದಹಾಗೆ OYO ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

OYO ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

OYO Hotel facts : OYO ಎಂಬುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಗ 50 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 

OYO ಎಂದರೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ" ಅಂತ.. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. OYO ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. 

ಓಯೋವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಓಯೋದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಓಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ಓಯೋ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಈಗಲೂ ಸಹ, ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಓಯೋ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಯೋ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10,000 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಓಯೋ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

