ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಘೋಷಣೆ: ಸಾಧಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

padma awards 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಘೋಷಣೆ: ಸಾಧಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 45 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಧಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿಂಡಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)
ಬ್ರಿಜ್ಲಾಲ್ ಭಟ್ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ)
ಚರಣ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ (ಒಡಿಶಾ)
ಚಿರಂಜಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)
ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಗುರ್ಮೆತ್ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ)
ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೈಲ್ ದೇವಕಿ ಅಮ್ಮಾ ಜಿ (ಕೇರಳ)
ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಒಡಿಶಾ)
ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದೇವ್ ವರ್ಮಾ (ತ್ರಿಪುರ)
ಒತ್ತುವರ್ ತಿರುತ್ತಣಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ರಘುಪತ್ ಸಿಂಗ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)
ರಘುವೀರ್ ಖೇಡ್ಕರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)
ರಾಜಸ್ಥಾನಪತಿ ಕಾಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಂಡರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ಸಂಗ್ಯುಸಾಂಗ್ ಎಸ್. ಪೊಂಗೆನರ್ (ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್)
ಶ್ರೀರಂಗ್ ದಿಯೋಬಾ ಲಾಡ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)
ತಿರುವರೂರ್ ಭಕ್ತವಸಲಂ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ಅಂಕೇ ಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಅರ್ಮಿದಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)
ಡಾ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)
ಗಫರುದ್ದೀನ್ ಮೇವಾಟಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)
ಖೇಮ್ ರಾಜ್ ಸುಂದರ್ಯಾಲ್ (ಹರಿಯಾಣ)
ಮೀರ್ ಹಾಜಿಭಾಯಿ ಕಸಂಬಾಯ್ (ಗುಜರಾತ್)
ಮೋಹನ್ ನಗರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)
ನೀಲೇಶ್ ಮಂಡೇವಾಲಾ (ಗುಜರಾತ್)
ಆರ್ & ಎಸ್ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ)
ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಮಿಡಿ (ತೆಲಂಗಾಣ)
ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರೋ (ಒಡಿಶಾ)
ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)
ಟೆಕಿ ಗುಬಿನ್ (ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ)
ಉನಮ್ ಜಾತ್ರಾ ಸಿಂಗ್ (ಮಣಿಪುರ)
ಬುಧ್ರಿ ಥಾಥಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ).
ಡಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂಗರಾಜ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)
ಡಾ. ಪುನನಿಯಮೂರ್ತಿ ನಟೇಶನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ಹೇಲ್ ವಾರ್ (ಮೇಘಾಲಯ)
ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು (ಚಂಡೀಗಢ)
ಕೆ. ಪಂಜನಿವೇಲ್ (ಪುದುಚೇರಿ)
ಕೈಲಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)
ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಅಸ್ಸಾಂ)
ಪೋಕಿಲಾ ಲೆಕ್ಟೆಪಿ (ಅಸ್ಸಾಂ)
ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ (ಕರ್ನಾಟಕ).
ತಗಾ ರಾಮ್ ಭಿಲ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)
ವಿಶ್ವ ಬಂಧು (ಬಿಹಾರ)
ಧರ್ಮಿ ಲಾಲ್ ಚುನಿಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಗುಜರಾತ್)
ಶಫಿ ಶೌಕ್ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ)