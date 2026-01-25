English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ಗೌರವಯುತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

padma awards medal: ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಈ ಗೌರವಯುತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಪದಕಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ್ದಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:19 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ಪದಕದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು
  • ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ​

ಭಾರತದ ಗೌರವಯುತ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

padma awards medal: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 25ರಂದು, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಲಿಪೋರ್ ಮಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಂಟ್‌ನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಪದಕಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪದಕದಲ್ಲೂ:
ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ
ದೇವನಾಗರಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನಗಳು
ಇರುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಪದಕವೇ? ಸತ್ಯ ಏನು?
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ.

ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಚಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೇಪನ ಇರುತ್ತದೆ
ಪದ್ಮಭೂಷಣ: ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ: ಕಂಚಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ

ಒಂದು ಪದಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ?
ಈ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ನಿಖರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಟಂಕಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆಯೇ?

ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ:
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ.

 

