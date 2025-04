Pahalgam Attack: ನಮಗೆ ಗುಂ*ಡು ಹಾರಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕಬೇಡಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯ ಮನವಿ

Pahalgam News in Kannada: ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳ ವೀಸಾ ಗಡುವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ನಿನ್ನೆಯೇ (ಏಪ್ರಿಲ್ 27) ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು "ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಗುಂ*ಡುಹಾರಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 72ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರೊ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.

ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 68ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಮೇ 10ರಂದು ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನೆವಿ ಮಾಡಿದೆ.

