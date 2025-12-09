ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ! ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕ್‌ ಲೇಡಿ?

Pak woman appeals Modi: 'ಮೋದಿಜೀ.. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ..' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ...
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಕಿತಾ ನಾಗ್ದೇವ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಜನವರಿ 26, 2020 ರಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದೇ ದೇಶದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಗ್ದೇವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2020 ರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ 9, 2020 ರಂದು, ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕಿತಾ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ನಂಬಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಕಿತಾ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದಳು.
"ನಾನು ನಿಕಿತಾ ನಾಗದೇವ್. ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಗದೇವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನಾನು ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ" ಎಂದು ನಿಕಿತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಜನವರಿ 27, 2025 ರಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಸಿಂಧಿ ಪಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂದೋರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಿಂಧಿ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.