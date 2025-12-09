English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ! ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕ್‌ ಲೇಡಿ?

ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ! ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕ್‌ ಲೇಡಿ?

Pak woman appeals Modi: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 9, 2025, 02:13 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
  • ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

Trending Photos

ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
South Indian celebrity controversies
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
camera icon6
coconut oil and amla powder
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
ಕಿಚ್ಚನ ಮಾತು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಚಂದು ಗೌಡ?
camera icon8
Actor chandan
ಕಿಚ್ಚನ ಮಾತು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಚಂದು ಗೌಡ?
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ! ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕ್‌ ಲೇಡಿ?

Pak woman appeals Modi: 'ಮೋದಿಜೀ.. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ..' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಕಿತಾ ನಾಗ್ದೇವ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಜನವರಿ 26, 2020 ರಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದೇ ದೇಶದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಗ್ದೇವ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2020 ರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ 9, 2020 ರಂದು, ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕಿತಾ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ನಂಬಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಕಿತಾ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದಳು.

"ನಾನು ನಿಕಿತಾ ನಾಗದೇವ್. ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಗದೇವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನಾನು ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ" ಎಂದು ನಿಕಿತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಜನವರಿ 27, 2025 ರಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಸಿಂಧಿ ಪಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂದೋರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಿಂಧಿ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Pak woman appeals to PM ModiNikhita Nagdev viral videoIndore second marriage caseVikram Nagdev newsIndia Pakistan marriage dispute

Trending News