  • ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ..! ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ..! "ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ" ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶ

Pak drone attack : ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 11, 2026 ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:04 AM IST
    • ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಪಾಕ್‌
    • ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಡ್ರೋನ್‌
    • ಜನವರಿ 11, 2026 ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ..! "ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ" ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶ

Pak drone in Jammu and Kashmir : ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಹೌದು.. ಜನವರಿ 11, 2026 ರ ಸಂಜೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೌಶೇರಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..!

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಟ್ರೇಸರ್ ಗುಂಡುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸೈನಿಕರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ದೇಶದ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಂಕೆ : ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇನೆಯು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ ಡ್ರೋನ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಂಬಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬಿದ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ.. ತನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಾವುಕ!

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟ : ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದು, ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಡ್ರೋನ್ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

