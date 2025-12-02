English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಭಾರತದ ನಡೆಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗು

"ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌"ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಭಾರತದ ನಡೆಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗು

Operation Sindhoor: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್. ಭಾರತದದ ದಾಳಿಗೆ ಬೆದರಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಸೇನೆ ಈಗ ಮತ್ತೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:20 PM IST
  • ಈ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸರ್ಕಾರವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.O ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Chandrama Gochar
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
AMALA PAUL
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾಹ.. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
camera icon6
Lucky Zodiac
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
&quot;ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು&quot;: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon12
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
"ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌"ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಭಾರತದ ನಡೆಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗು

Operation Sindhoor: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾದವು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ಗೆ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜಾಗರೋಕತೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಗಡಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 72 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೊಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಾಧನವೇ! ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಸರ್ಕಾರವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.O ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF) ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 29, 2025) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇ 7-10 ರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು BSF ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾರತ ಪಡೆ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು , ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಜಫರ್ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, 60 ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಉಪ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಡಿಐಜಿ) ವಿಕ್ರಮ್ ಕುನ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.

2025 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಜಮ್ಮು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಐಜಿ) ಶಶಾಂಕ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಡಿಐಜಿ ಕುಲ್ವಂತ್ ರಾಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುನ್ವರ್ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: iQOO 15 vs OnePlus 15: ಯಾವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ?

ಈ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಐಜಿ ಕುನ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು, "ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ." ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
 

Operation SindoorPakistan launchpads movedBSF on Operation Sindoor 2.0Pakistan terror campsPahalgam attack retaliation

Trending News