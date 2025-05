ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಣಹೇಡಿ.. ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ: ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪಾಕ್ ಸಂಸದ ಆಕ್ರೋಶ!!

India Pakistan War Updates: ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಣಹೇಡಿ... ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದ ಶಾಹಿದ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ (PTI) ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸದ ಶಾಹಿದ್ ಖಟ್ಟಕ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದ ರಣಹೇಡಿ ಅಂತಾ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ಖಟ್ಟಕ್, ʼಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಪಾಕ್‌ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರು ಸಹ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ರಣಹೇಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೌನದ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In an outburst, a Pakistani MP slammed Prime Minister Shehbaz Sharif as 'Buzdil' (coward), accusing him of lacking the courage to even utter Prime Minister @narendramodi's name. The MP laments that Pakistan’s army is demoralized and the nation stands helpless, unable or unwilling… pic.twitter.com/s6EjlDDlj3

— DD News (@DDNewslive) May 9, 2025