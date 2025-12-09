ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ! ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

Cess Bill 2025 : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಮಸೂದೆ 2025 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರ ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಏಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸಿಗರೇಟ್, ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 270 ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಎರಡು ರಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹೈಟೆಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶವು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೆಸ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದರೆ, ಈ ನಿಧಿಯು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿಖರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡಿಮೆರಿಟ್ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.