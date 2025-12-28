Railway Station in india: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೊಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಒಂದೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶವೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ.
ಈ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಟ್ಟಾರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾರಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಜೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
1976ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಜೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಟ್ಟಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು, ನಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ಇಂದು ಅಟ್ಟಾರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿಯ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣವೇ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ.