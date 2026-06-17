ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಂತಹದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧುನಿಕ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾಟ್ನಾ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುರಾತನ ಹೆಸರಾದ 'ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಆಧುನಿಕ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪುರಾತನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಿಹಾರದ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, "ನಾನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾಟ್ನಾವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಎಂದು ಅದರ ಹಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಗರದ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಈ ನಗರ, ಪ್ರಬಲ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಹಾನ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಗರ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪಾಟಲಿಗ್ರಾಮ ಟು ಪಾಟ್ನಾ ಬೆಳೆದ ಬಂದ ಹಾದಿ:
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಪಾಟಲಿ' ಎಂಬ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ಪಾಟಲಿಗ್ರಾಮ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಗ್ರಾಮವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ನಗರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ 'ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ನಗರವು ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು 'ಪಾಟಲಿಪಟ್ಟಣ' ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ, "ಪಟ್ಟಣ" ಎಂಬ ಪದವು ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡು ಕೇವಲ 'ಪಾಟ್ನಾ' ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳಿದ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಪಾಟ್ನಾ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಗರವನ್ನು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತಾದರೂ, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.