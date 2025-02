Patparganj Election Results 2025: ಅವಧ್ ಓಜಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇಗಿ! "ಸೋಲನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದ ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

Patparganj Election Results 2025: ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪತ್ಪರ್‌ಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು 2025 ರ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. 2013 ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (AAP), ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರ ಅವಧ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಭಾರಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2020 ರಲ್ಲಿ, AAP ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 49.3% ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು, ಬಿಜೆಪಿಯ 47.1% ಮತಗಳ ವಿರುದ್ಧ 49.3% ಮತಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಎಎಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಐಎನ್‌ಸಿ ಪುನರಾಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಆರಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲನೆ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ಪರ್‌ಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸತತ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18699 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಓಜಾ "ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಲು. ನನಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ... ನಾನು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

