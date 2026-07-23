Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪೆಲೆಟ್‌ ಗನ್‌ ಬಳಕೆ ಆರೋಪ..! ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾರಕ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು "ಪೆಲೆಟ್‌ ಗನ್‌" ಬಳಕೆ ಆರೋಪ..! ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾರಕ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೆಲೆಟ್‌ ಗನ್‌ ಎಂದರೇನು..? ಈ ಗನ್‌ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 23, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:31 PM IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು "ಪೆಲೆಟ್‌ ಗನ್‌" ಬಳಕೆ ಆರೋಪ..! ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾರಕ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನೀಟ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಲೀಕ್‌.. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಾಡ್‌ ಸಚಿನ್‌..! ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?
NEET paper leak1 hr ago
2
Jana Nayagan1 hr ago
3
KMF2 hrs ago
4
sani vakra peyarchi palangal2 hrs ago
5
Sattvic Food2 hrs ago