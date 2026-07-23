ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು "ಪೆಲೆಟ್‌ ಗನ್‌" ಬಳಕೆ ಆರೋಪ..! ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾರಕ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

What is Pellet Gun : ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ‘ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್’ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಕವಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಯುವ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುರಂತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳು ಪಂಪ್-ಆಕ್ಷನ್ ಶೈಲಿಯ ಬಂದೂಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಡಿ (305 ಮೀಟರ್) ವೇಗದಲ್ಲಿ 500 ರಿಂದ 600 ಸಣ್ಣ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಗುಂಡುಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನದ (SOP) ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 500 ಅಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಶೇಖ್ ಮನ್ಸೂರಿ (25) ಎಂಬ ಯುವಕನ ಮುಖ, ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏಳು ಪೆಲೆಟ್ಗಳು ತಗುಲಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ (21) ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆರ್ಎಮ್ಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿಲ್ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನರಗಳ ಬಳಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಲೋಹದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಕಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರುಡುತನ ಆವರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಗನ್ ಬಳಕೆ : 2016-17ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನವದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಇದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ.