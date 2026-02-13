English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಿಲ್ಲ..! 5000 ರೂ. ದಂಡ, ಹೊಸ ಆದೇಶ!

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಿಲ್ಲ..! 5000 ರೂ. ದಂಡ, ಹೊಸ ಆದೇಶ!

Pet Dog new rules : ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:54 PM IST
    • ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
    • ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ..

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಿಲ್ಲ..! 5000 ರೂ. ದಂಡ, ಹೊಸ ಆದೇಶ!

ತಮಿಳುನಾಡು : ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 2024 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

1.47 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ : ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 47 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 16,611 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳೂ ಸಹ ಕಚ್ಚಿದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: zee kannada news achievers award: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2026

1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು : ಗಣತಿ ವೇಳೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 74 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮಾಲಕನಿಗೆ 5,000 ರೂ. ದಂಡ : ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ 5000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Petdoglicense for dognew rules for petting dogpetting dog rules

Trending News