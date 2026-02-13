ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ... ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂತಿಲ್ಲ..! 5000 ರೂ. ದಂಡ, ಹೊಸ ಆದೇಶ!

ತಮಿಳುನಾಡು : ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, 2024 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
1.47 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ : ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 47 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 16,611 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳೂ ಸಹ ಕಚ್ಚಿದ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು : ಗಣತಿ ವೇಳೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 74 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮಾಲಕನಿಗೆ 5,000 ರೂ. ದಂಡ : ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ 5000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ...