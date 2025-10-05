petrol and diesel prices: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ..! ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಧನ ದರ..?

petrol and diesel prices : ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC) ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ನಿಯಮದಂತೆ, ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹102.92 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹89.02 ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲದ ದರ ಏರಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಇಂಧನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಧನದ ಅಂತಿಮ ದರವು ಕೇವಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲದೇ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.