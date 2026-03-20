Petrol Price BIG UPDATE: ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ನಡುವೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್..! ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಸಹಿತ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೀರಿದೆ.
ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 2.09 - 2.35 ರೂ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ.ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹107-₹112.30 ತಲುಪಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹115-₹120.30 ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹112-₹117.30 ತಲುಪಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು BPCL ನ ಸ್ಪೀಡ್, HPCL ನ ಪವರ್ ಮತ್ತು IOCL ನ XP95 ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ನಾಕಿಂಗ್ (ನಾಕಿಂಗ್) ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿಶೇಷ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಎಂಜಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳು:
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಐಶಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು 100cc ಮತ್ತು 1500cc ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅದರ ಆಕ್ಟೇನ್ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 91 ಆಕ್ಟೇನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 95 ಅಥವಾ 97 ಆಕ್ಟೇನ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನವು ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಬೀರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $109.54 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $117.98 ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು $146 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಭಾರತವು ಇರಾಕ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ದೇಶ ಗಳಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತೈಲಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು "ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.