ಆಗ್ರಾ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರದ್ದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರುವ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠ ನೆನಪಿಸಿದ ಇರಾನ್
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್' ಖಾತೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ರೂಬಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭವ್ಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಇರಾನಿ ಮೂಲದ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಇರಾನಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
US State Secretary Marco Rubio visits Taj Mahal in Agra with wife Jeanette D Rubio
— ANI Digital (@ani_digital) May 25, 2026
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಇಂದು ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಾದರೂ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಬು ಅಲ್-ಹಸನ್ ಅಸಫ್ ಖಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ (ಇರಾನ್) ಕುಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಇರಾನ್ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದೆ.ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಇಂಧನ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ 'ಕ್ವಾಡ್' (Quad) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.