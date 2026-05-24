Who is Nasire Best : ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನದ (White House gunfire) ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹಂತಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆ (Secret Service) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
White House suspect photo : ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಾಸಿರ್ ಬೆಸ್ಟ್ (Nasire Best) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈತ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ತಾನು "ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ" (Jesus Christ) ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು : ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಅವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು 17 ನೇ ಬೀದಿ ವಾಯುವ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ನಾಸಿರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಹಠಾತ್ತನೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹೊರತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಸಿರ್ನನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಉತ್ತರ ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದ ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು.
ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಎಫ್ಬಿಐ : ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾರಿಹೋಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ಬಿಐ (FBI) ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್.. ಎಫ್ಬಿಐ ತಂಡವು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.