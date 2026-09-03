/ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ 2 ಪಾರಿವಾಳ ಪತ್ತೆ; ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್

ಶ್ರೀನಗರ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ನಿಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಮೋಲು ಚಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೋಲು ಚಕ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಕಾಲಿನ ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ 0327-5613257 ಮತ್ತು 0325-4226312 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಝ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು-ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಕಥುವಾ, ಬಸಂತ್ಗಢ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಾವರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಕೋಡೆಡ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ವೈರ್ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಹಿರಾನಗರದ ಮಾನ್ಯರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2016 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ ಪುರ ಹಾಗೂ ಅಖ್ನೂರ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಈ ಬಾರಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಉಂಗುರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, “ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ನಿಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿವೆ.