ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪೈಲಟ್! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 4) ಮುಂಜಾನೆ ಪೈಲಟ್‌ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AI2414 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪೈಲಟ್ ದಿಢೀರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದಲಿ ಪೈಲಟ್‌ನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಡವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

Air India Spokesperson says, "There was a medical emergency involving one of our pilots in the early hours of 04 July. As a result, the pilot was unable to operate flight AI2414 from Bengaluru to Delhi, for which he was rostered, and was taken to a local hospital immediately. He…

