ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌

Cheap Alchohol: ನೀವು ವೈನ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಗೋವಾ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ₹1,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,100 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಶೇ. 55 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಹರಿಯಾಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕೇವಲ 43 ಪ್ರತಿಶತ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ದಮನ್. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಂತೆ, ದಮನ್ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾರಣ, ಗುಜರಾತ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಂ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬೇರೆಡೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಸ್ವಂತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು. ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇತರ ದುಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮದ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಡಾಖ್ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
