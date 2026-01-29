ಅದೇ ಸ್ಥಳ.. ಅಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ.. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಘೋರ ದುರಂತ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ajit Pawar plane crash : ಬಾರಾಮತಿಯ ಗೋಜುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 04:29 PM IST
    • ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ
    • ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು ವಿಮಾನ ದುರಂತ
    • ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

Ajit Pawar updates : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇದು. ಬಾರಾಮತಿಯ ಗೋಜುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಗೋಜುಬಾವಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಇದು ಪುಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮತಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮವು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಗೋಜುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗೋಜುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

