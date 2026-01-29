ಅದೇ ಸ್ಥಳ.. ಅಂತದ್ದೇ ಘಟನೆ.. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಘೋರ ದುರಂತ!

Ajit Pawar updates : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇದು. ಬಾರಾಮತಿಯ ಗೋಜುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಗೋಜುಬಾವಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾರಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಇದು ಪುಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮತಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮವು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಗೋಜುಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗೋಜುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.