PM kisan:35,61.533 ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..ಇದು..ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ.. 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ.. ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ.. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರವು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡ್ವೆಯೂ RCBಗೆ ಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಂದಾನ!ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ಹ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ 9,71,41,402 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 9,35,79,869 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ... ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 10,06,85,615 ಅಂದಿನಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಒಟ್ಟು 71,05,746 (71 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 20,000 ರಿಂದ 30,000 ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21 ನೇ ಕಂತು ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರವು ಇನ್ನೂ 22ನೇ ಕಂತು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರ ನಂತರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅರ್ಹ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನ 22 ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಲವು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರೈತ ನೋಂದಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು (https://mkisan.gov.in/Home/FarmerRegistration). ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.. ಮತ್ತು ಉಳಿಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರೈತ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
ರೈತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ.. ಕೇಂದ್ರವು ಅವನನ್ನು ರೈತನಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರಲ್ಲದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು... ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೈತರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣದ 22 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ಖಾತೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ... ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರವು ನೀಡುವ 2,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರವು ಅದರಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅನರ್ಹರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತರಿಗೆ ರೈತ ಭರೋಸಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!