ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ..! ಭಾರತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆಯೇ..?

PM Modi CCS meeting : ಈ ಸಭೆಯು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಾಗರಿಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
90 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ : ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ' (ಉಕ್ರೇನ್) ಮತ್ತು 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಯ್' (ಇಸ್ರೇಲ್) ಗಿಂತಲೂ ಇದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು : ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಶೇ. 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ತಡೆಯಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಂದರು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು ಹರಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾರ ಪರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.