ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ 15 ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ..! ದುಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ

PM Modi facts : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ತರಕಾರಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದೈವಿಕ ಔಷಧ. ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ1, ಬಿ2, ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ತರಕಾರಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

PM Narendra Modi : ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಲು ಜನ ಕುತೂಹಲ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..  

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಸೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು (ಎ, ಬಿ1, ಬಿ2, ಸಿ), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ: ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಊತವೇ ಎಡಿಮಾ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾರವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು, ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

