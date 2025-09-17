ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಾವ ಫೋನ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ..!

pm modi favorite phone: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ RAX ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
RAX ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂವಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (C-DoT) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಪದರಗಳ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೈವ್ ಚಿತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಈ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಲೈವ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್-ಹಂತದ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್: ಸಂವಹನವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆ: RAX ಫೋನ್ಗಳನ್ನು NTRO-DEITY ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ RAX ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ RAX ಫೋನ್ನ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.