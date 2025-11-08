English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ 

ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ 

ಈ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಪರಿಚಯವು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 164 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:25 AM IST
  • ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.
  • ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಿಂದ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ತಲುಪಲಿದೆ.
  • ಈ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕಗೊಳಿಸಲಿವೆ.

Trending Photos

ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!
camera icon10
heart attack remedy
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
camera icon6
Chinni Prakash
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Haire Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..
camera icon7
Anushka Shetty wedding fix
ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿಣ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 164ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮೂರನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಇದಾಗಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರು-ಎರ್ನಾಕುಳಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26651 (ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು-ಎರ್ನಾಕುಳಂ): ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50ಕ್ಕೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

ನಿಲುಗಡೆಗಳು: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಕೋಯಂಬತ್ತೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್.

ವಾಪಸಾತಿ ರೈಲು (26652): ಎರ್ನಾಕುಳಂನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ದೂರ: 486 ಕಿ.ಮೀ.

ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ: 6 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ.

ಸಂಚಾರ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು (ಬುಧವಾರ ಬಿಟ್ಟು).

ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ-ದೆಹಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ರೂಟ್: ಫರೀದ್‌ಕೋಟ್, ಭಟಿಂಡಾ, ಧುರಿ, ಪಟಿಯಾಲಾ, ಅಂಬಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಾನಿಪತ್.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26462: ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:55ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:35ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26461: ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 10:35ಕ್ಕೆ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ವಾರಣಾಸಿ-ಖಜುರಾಹೋ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ದೂರ: 443 ಕಿ.ಮೀ.

ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ: 7 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ.

ನಿಲುಗಡೆಗಳು: ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಛಿವಕಿ, ಚಿತ್ರಕೂಟ್ ಧಾಮ, ಬಾಂದಾ, ಮಹೋಬಾ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26422: ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:25ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:10ಕ್ಕೆ ಖಜುರಾಹೋ ತಲುಪಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26421: ಖಜುರಾಹೋದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಸಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಲಕ್ನೋ-ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ದೂರ: 534 ಕಿ.ಮೀ.

ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ: 7 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ.

ನಿಲುಗಡೆಗಳು: ಸೀತಾಪುರ, ಶಾಹಜಹಾನ್‌ಪುರ, ಬರೇಲಿ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ನಜೀಬಾಬಾದ್, ರೂರ್ಕಿ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26504: ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26503: ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಿಂದ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಧುನಿಕೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

About the Author
vande bharat trainvande bharat trainPM ModiBanaras Khajuraho routeBanaras Khajuraho

Trending News