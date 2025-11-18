English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತೆ

PM Modi Watch : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಫೊಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 1947 ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಡಿಯಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ 43 ಎಂಎಂ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಚ್ ಜಪಾನಿನ ಮಿಯೋಟಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ... ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:01 PM IST
    • ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಫೊಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.
    • 43 ಎಂಎಂ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಚ್ ಜಪಾನಿನ ಮಿಯೋಟಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
    • ಮೋದಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Trending Photos

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukraditya RajaYoga
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
camera icon5
Chambal valley
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತೆ

PM Narendra Modi : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕೈಗಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಪರಂಪರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ "ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್". ಇದು "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ"ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ 43 ಎಂಎಂ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ 1947 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಡಾನೆ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಕೊನೆಗೂ  ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ರೋಮನ್ ಬಾಗ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಡಯಲ್. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ 1947 ರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 316L ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ದಪ್ಪ 43mm ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಿಯೋಟಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.55,000- ರೂ.60,000 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ! ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌

ಗೌರವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PM ModiPM Modi WatchLuxury Roman BaaghWATCHRupee Coin Dial

Trending News