ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತೆ

PM Narendra Modi : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕೈಗಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಪರಂಪರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯ "ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್". ಇದು "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ"ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ 43 ಎಂಎಂ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ 1947 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವಿದೆ.
ರೋಮನ್ ಬಾಗ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಡಯಲ್. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ 1947 ರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೋಮನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 316L ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ದಪ್ಪ 43mm ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಿಯೋಟಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.55,000- ರೂ.60,000 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೌರವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜೈಪುರ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.