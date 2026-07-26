Task Force On Exam Reforms : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ‘ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್’ (NEET Task Force) ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆಧಾರ್" ರೂವಾರಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನೀಲೆಕಣಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಪವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು:
ನಂದನ್ ನೀಲೆಕಣಿ – ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ (ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ – ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್
ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ – ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಪನ್ ದೇಕಾ – ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ (IB) ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅನಿತಾ ಕರ್ವಾಲ್ – ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಮ್ರಿತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ – ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರು
ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು : ಈ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್, ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗುವ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ತಂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಲೆಕಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.