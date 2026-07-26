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ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ : ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ 'ಸೂಪರ್-6' ದಿಗ್ಗಜರು

Task Force On Exam Reforms members : ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನೀಲೆಕಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈಪವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 26, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:37 PM IST
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ : ಟಾಸ್ಕ್‌ ಫೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ 'ಸೂಪರ್-6' ದಿಗ್ಗಜರು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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