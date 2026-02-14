ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಮಾನ C-130..! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ

Indian air force : ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಶನಿವಾರ ಮೊರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ELF) ಮತ್ತು ₹5,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಚಾಬುವಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಹೌದು.. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದಿಬ್ರುಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋರನ್ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ELF ಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ C-130 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಎಂ ವಿಮಾನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೂ ನಡೆದವು.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ವಿಮಾನ : ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮೊದಲು ಚಾಬುವಾ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಿ-130 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊರಾನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಮೊರಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯು NH-127 ರ 4.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ELF) ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವೂ ಇದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು.
ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? : ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ರನ್ವೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.