/ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ : 10 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ದೇಶ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ರ ಗುರಿ : 140 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸಣ್ಣ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ : 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'ಫ್ರಜೈಲ್ ಫೈವ್' ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ : ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್' ನಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ : ಈ ಹಿಂದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇಂಧನ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 160 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಇಂಧನ ಜಾಲ : ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಜಾಲವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 70 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪೈಪ್ಡ್ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕವು, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ : ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆ 3,000 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ 300 ರೂ.ಗೆ ಹಾಗೂ 5,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೇವಲ 1,350 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉತ್ತೇಜನ : 2014ರಿಂದ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ (FTA) ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (MSME) ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಶಿಸಿದರು.
ಪ್ರಗತಿಯ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳು : ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೃಷಿ-ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಚಲನ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ, ಹಸಿರು-ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ-ಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಲಿವೆ.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ : ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್-ಝಡ್ ಯುವಕರೇ 2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ನವೋದ್ಯಮ (Startups) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.