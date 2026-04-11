English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:37 PM IST
Trending Photos

Photo Courtsey: ANI

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಗಹನವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಘಳಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ 200 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು,ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಹ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಾದ  ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜೆ.ಪಿ ನಡ್ದಾ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ 200 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರೇರಣ ಸ್ಥಳ'ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಲೋಕಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಅವರ ಬದುಕು ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರ 200 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ." ಫುಲೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

About the Author
PM ModiNarendra ModiRahul gandhiDelhiParliament

Trending News