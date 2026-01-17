ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ..! ಪ್ರಯಾಣ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹೌರಾ-ಗುವಾಹಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 2.5 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 'ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯೂ ಜಲಪೈಗುರಿ-ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂ ಜಲಪೈಗುರಿ-ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಲಿಪೋರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಪೋರ್-ದ್ವಾರ್-ಮುಂಬೈ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೈನ್ ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ರೈಲ್ವೆಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ರೈಲು ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ಗಳು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂದು, ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Guwahati (Kamakhya) 🔁 Howrah
🚄 First Vande Bharat Sleeper…
On track with PM @narendramodi Ji’s Purvodaya vision. pic.twitter.com/0xmJDjveVp
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 17, 2026
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಹೌರಾ-ಗುವಾಹಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೌರಾದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 18 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌರಾ-ಗುವಾಹಟಿ (ಕಾಮಾಖ್ಯ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ರೈಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಲೀಪರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಲೀಪರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ.ಹೌರಾದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಎಸಿ (3AC) ದರವನ್ನು ₹2,299 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌರಾದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಎಸಿ (2AC) ದರ ₹2,970 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಎಸಿ (1AC) ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೌರಾದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹3,640 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.