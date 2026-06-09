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Central Govt Scheme: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 6000 ರೂ.! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MWCD) ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ (PMMVY) ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:11 PM IST
Central Govt Scheme: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 6000 ರೂ.! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

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Prajwal B

Prajwal B

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