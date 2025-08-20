ವಿವಾಹಿತ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ; ಮದುವೆಯಾಗದೆ ʼತಾಯಿʼ..! 6 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈಕೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ.. 900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ ಈ ಕನ್ನಡತಿ

Jayalalitha life story: ಜಯಲಲಿತಾ ಜಯರಾಮ್ 1948ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಜಯಲಲಿತಾ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ADMK) ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು 1991 ರಿಂದ 1996, 2001, 2002 ರಿಂದ 2006, 2011 ರಿಂದ 2014, 2015 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ.. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 'ಎಪಿಸ್ಟಲ್' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1965 ರಿಂದ 1972 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂ. ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ, ಅವರು 1982 ರಲ್ಲಿ ಎಂ. ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1984 ರಿಂದ 1989 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. 1987 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೂನ್ 24, 1991 ರಿಂದ ಮೇ 12, 1996 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ (ತಾಯಿ) ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ('ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕಿ') ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಯಲಲಿತಾ 1948 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ (ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರುಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ಜಯರಾಮ್ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ನಂತರ ತಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಸರನ್ನು 'ಸಂಧ್ಯಾ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, 1961 ರಲ್ಲಿ 'ಎಪಿಸ್ಟಲ್' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ', ಇದು 1964 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಅವರು.
ಜಯಲಲಿತಾ, 1982 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಡಿಎಂಕೆ) ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1983 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರರ್ಗಳತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ೧೯೮೪ ರಿಂದ ೧೯೮೯ ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಅವರ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಇತರ ನಾಯಕರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದರು. ೧೯೮೪ ರಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಸಮರ್ಥರಾದಾಗ, ಜಯಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಬಣವನ್ನು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಣವನ್ನು ಜಯಲಲಿತಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಯಲಲಿತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೨೭ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 25, 1989 ರಂದು, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸದನದೊಳಗೆ ಭಾರೀ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವೆ, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಹರಿದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ"ಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಇದನ್ನು ನಾಟಕ ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 1989 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮರುಂಗಪುರಿ, ಮಧುರೈ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪೆರ್ನಮಲ್ಲೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿತು.
ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. 1991 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ಅವರು ಜೂನ್ 24, 1991 ರಿಂದ ಮೇ 12, 1996 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
1992 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 'ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಗು ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಾಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
1996 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ 'ವಿ.ಎನ್. ಸುಧಾಕರನ್' ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯವೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, 2001 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು, ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು, ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು, 5000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು, ಬಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಚಿವ ಒ. ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, 2004 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಮೇ 2006 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 2006 ರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 61 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದರು. 2011 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಯಲಲಿತಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿ "ಅಮ್ಮ"-ಬ್ರಾಂಡ್ ಸರಕುಗಳಾದ (ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು, ಅಮ್ಮ ಬಾಟಲ್ ನೀರು, ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು, ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿ, ಅಮ್ಮ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಕಿಟ್ಗಳು) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದರು, ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2014 ರಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹100 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು. ಮೇ 11, 2015 ರಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಪೀಠವು ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಾದ ಶಶಿಕಲಾ, ಅವರ ಸೊಸೆ ಇಳವರಸಿ, ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಖುಲಾಸೆಯು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಮೇ 23, 2015 ರಂದು, ಜಯಲಲಿತಾ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 2016 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 1984 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು 75 ದಿನಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2016 ರಂದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಯಕಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಜಯಲಲಿತಾ 1991 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇರುವರ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾತ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ! ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್?
ಇನ್ನು ಜಯಲಲಿತಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ೨೭ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ೯೦೦ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.