  • ದೂರದರ್ಶನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕಿ ಸರಳಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೂರದರ್ಶನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕಿ ಸರಳಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ (71) ಅವರು ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೂರದರ್ಶನ ನ್ಯಾಷನಲ್, 'ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಧ್ವನಿ, ನಿಖರವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಘನವಂತಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸುದ್ದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು,' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಇದು ದೂರದರ್ಶನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ,' ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕ ಶಮ್ಮಿ ನಾರಂಗ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ "ಸರಳಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಂದರವಾದ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹಿಡಿತವಿತ್ತು. ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದರು," ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮೀಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಳಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ನಿಗಮ್ ಬೋಧ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
 

