ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಘಟಾನುಘಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಬರೊಬ್ಬರಿ 111 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಟಿವಿಕೆ 98 ರಿಂದ 120 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಜವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಹುತೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾತು..!
ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್, ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಐ-ಪಿಎಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಹಚರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.