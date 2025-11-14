English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prashant Kishor: ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮಣೆ ಹಾಕದ ಮತದಾರರು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ಸಿಗದಿರಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

Bihar Election Result 2025: ಚುನಾವಣಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನತಾ ಜನಾರ್ಧನರ ತೀರ್ಪು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:46 AM IST
  • ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು
  • ಅಂದಿನಿಂದ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆದರೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

Prashant Kishor: ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮಣೆ ಹಾಕದ ಮತದಾರರು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ಸಿಗದಿರಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

Bihar Election Result 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ 'ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. 

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಹಾರದ 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಚುನಾವಣಾ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಫಲತೆ 'ಐದು' ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಈ ಕೆಲಕಂಡಂತಿದೆ:
* ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 
ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣಾ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ. ಈ ರೀತಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದು ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಆಂದೋಲನವೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು..!

* ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸದ ಜನ: 
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಜನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಜೆಡಿಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸದ್ಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.  

* ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್'ಗೆ ಕೈ ಹಾಕದಿರುವುದು: 
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಬಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತಾದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. 

* ನಿತೀಶ್-ಮೋದಿ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಪ್ರಶಾಂತ್:
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಸಮರವಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಚುನಾವಣೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ, ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Bihar Exit Poll Result: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿಂತಲೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಫೇವರಿಟ್!

* ಉದ್ಯೋಗ, ವಲಸೆ ವಿಚಾರಗಳು:
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೋತಿದೆ. ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತದಾರರು ಮರೆತಿರಬಹುದು.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

