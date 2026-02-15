ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

Draupadi murmu bodyguard:ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಡ್-ಡಿ-ಕ್ಯಾಂಪ್ (ADC) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು,ಈಗ ದ್ರೌಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ADC ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಜಪೂತ್ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, 2021ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ತುಕಡಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಚಿಂಗ್ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು..
ಇನ್ನೂ ADC ಕೆಲಸವೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಭದ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇವರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ..
ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ..ಅಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರಾ ಹಬ್ಬ ಆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮುರ್ಮುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರೇ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿರುತ್ತಾರೆ..ಇವರು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದುಮಾಡ್ತಾರೆ..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ಗಳಿವೆ..
ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೇ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕೊಡುವುದು ನೆನೆದಾಗಿ ಛತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದು..ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮೈಕ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫೋಟೋ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇವರು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತದೆ..
