English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

 Draupadi murmu bodyguard: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕ ಏಡ್‌- ಡಿ- ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (ADC) ಆಗಿ ಮೇಜರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದು,ಯಾವಾಗಲೂ ಮುರ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶೈನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:05 PM IST
  • ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಮೇಜರ್ ರಿಷಭ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್
  • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ರಿಷಭ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬ್ಯಾಲ್ ಬಾಂಧವ್ಯ
  • ಮೇಜರ್ ರಿಷಭ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಯವರು?

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
camera icon6
500 rupee note update
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon11
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

Draupadi murmu bodyguard:ಮೇಜರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್‌ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಡ್-ಡಿ-ಕ್ಯಾಂಪ್ (ADC) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು,ಈಗ ದ್ರೌಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ADC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ರಜಪೂತ್‌ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, 2021ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಟ್‌ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ತುಕಡಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಚಿಂಗ್‌ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Virat kohli: RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ!̤̤..ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನೂ ADC ಕೆಲಸವೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಭದ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇವರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ.. 

 ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಜೊತೆಗೆ  ಮೇಜರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್‌ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ..ಅಂದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂಥರಾ ಹಬ್ಬ ಆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮುರ್ಮುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರೇ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿರುತ್ತಾರೆ..ಇವರು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ  ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದುಮಾಡ್ತಾರೆ..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್‌ ಪೇಜ್‌ಗಳಿವೆ.. 

ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌  ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೇ ಕರ್ಚೀಫ್‌ ಕೊಡುವುದು ನೆನೆದಾಗಿ ಛತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದು..ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮೈಕ್‌ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.

ರಿಷಬ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಂಬ್ಯಾಲ್‌ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್‌ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫೋಟೋ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದ  ಇವರು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿರುತ್ತದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Draupadi murmu bodyguardMajor Rishabh Singh SambyalPresident Draupadi Murmudraupadi murmu bodyguardpresident draupadi murmu Major Rishabh Singh

Trending News