ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ತಿರುಮಲ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ.! ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

Draupadi Murmu visit Tirumala : ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಇಒ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅರ್ಚಕರ ತಂಡವು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು..
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಿ ಸಚಿವ ಅನಮ್ ರಾಮನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನಂತರ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ರಂಗನಾಯಕಕುಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಶ್ರೀವಾರಿ ಚಿತ್ರ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಟಿಟಿಡಿ 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ : ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಅವರು ರಂಭಕಿಚಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 21) ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಿರುಚನೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ತಿರುಮಲ ಭೇಟಿ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.