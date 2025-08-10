English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ... ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

price of coconut today: ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 01:35 PM IST
    • ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ
    • ಶನಿವಾರ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ
    • ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ... ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

what is the price of coconut today: ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 57 ರೂ. ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ  ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇದು 62 ರೂ. ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 57 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ರೂ. ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಶನಿವಾರ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ 50 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯಾದ ಕೆಜಿಗೆ 34 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿತು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 50 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಂತರ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ನೂರು ದಾಟುವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ 31.50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಅದು 45 ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. 2022-23 ರಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ 20 ರಿಂದ 28 ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

