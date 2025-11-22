Tejas Fighter Jet Crash: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಭಾರತದ ತೇಜಸ್‌..! ವಿಮಾನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

Tejas Fighter Jet Crash: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ತನ್ನ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಭೂಮಿಗೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ವಿಮಾನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಪೈಲಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 680 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ನಾಶವು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ? ಈ ಜೆಟ್ಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೇಜಸ್ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ತೇಜಸ್ ಜೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಅಪಘಾತವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರತೇಜಸ್ ಜೆಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾತ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 62,370 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 97 ತೇಜಸ್ ಎಂಕೆ-1ಎ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು.
ಒಂದು ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 680 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು:
ಹಳೆಯ HAL ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ಫ್ರೇಮ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 309 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ ನೀವು ರಾಡಾರ್, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನೆಲದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 680 ಕೋಟಿ ರೂ.