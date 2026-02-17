English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮುಂಬೈ ಭೇಟಿ : 114 ರಫೇಲ್-ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮುಂಬೈ ಭೇಟಿ : 114 ರಫೇಲ್-ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

PM Modi met Emmanuel Macron : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದು 114 ರಫೇಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 17, 2026, 05:14 PM IST
    • ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಭೇಟಿ
    • ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು
    • 114 ರಫೇಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Trending Photos

ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Rashmika Vijay wedding
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
camera icon5
Baba Vanga
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮುಂಬೈ ಭೇಟಿ : 114 ರಫೇಲ್-ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಮುಂಬೈ : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 114 ರಫೇಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಲವಾರು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು/ಎಂಒಯುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2026 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವರ್ಷವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬರ್ಬರ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆ*ಕ್ಸ್..ನಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾಈ ಕೇಸ್‌ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ!

ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತ ಭೇಟಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 26/11 ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

2008 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವವ್ರತ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PM ModiEmmanuel MacronPM Narendra ModiPrime Minister Narendra Modi

Trending News