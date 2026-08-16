/ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಧರಿಸಿದ್ರಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ?

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಉಡುಗೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಹರೂ ಜಾಕೆಟ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟೀಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕಿಂತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು-ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಬಂಧನಿ ಶೈಲಿಯ ಪೇಟಾ, ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮಾ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ನೆಹರೂ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಕೆಟ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮವು ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಖೇರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, “ಸಾಹೇಬರು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಿದೆ” ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರ ಈ ಟೀಕೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದವರು ಇದು ಕೇವಲ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ನಿಖರ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನೂ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸಿರು-ಬಿಳಿ-ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ Flag Code of India, 2002 ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದ-ಅಗಲದ ಅನುಪಾತ 3:2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಅದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಂತಹ ಉಡುಪು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅವಮಾನ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ
ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿವಾದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಮೋದಿ ಉಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಉಡುಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 2014ರಿಂದ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಟಾ ಮತ್ತು ಪಗಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಬಂಧನಿ ಶೈಲಿಯ ಕೆಂಪು-ಮರೂನ್ ಪೇಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಉಡುಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೇಟಾಗಿಂತಲೂ ಜಾಕೆಟ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿವರವೇ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, “ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ/ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಲ್ಲ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಣ್ಣಗಳ ಕ್ರಮವು ಹಸಿರು-ಬಿಳಿ-ಕೇಸರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಚರ್ಚೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
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