ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:00 PM IST
  • ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಲಾಗಿದೆ
  • ಭಾರೀ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
camera icon6
Smriti Mandhana
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಲಿಜ್‌ಲಾಜ್‌.. ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದ ಜರ್ಮನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
camera icon10
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಲಿಜ್‌ಲಾಜ್‌.. ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದ ಜರ್ಮನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
&#039;ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ&#039;: ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
camera icon6
Lalit Modi
'ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
camera icon7
Shukra Gochar
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮುಖಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡವಾದ ‘ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ’: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ-ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಲಾಗಿದೆ, ಭಾರೀ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿ: ಗೆಳೆಯನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಸೂದೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದರು.ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

