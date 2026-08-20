/ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ: ಘೋರ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ನೋಟುಗಳು

ನಲ್ಗೊಂಡ: ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಮಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶಾಲೆಯ 50 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆ. ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದೇ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಾಬು' ಪದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು: ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು 5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಬಾಬು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಬಾಬು' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸರ ಸಂಶಯದ ಮುಳ್ಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕ $1.54$ ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣದಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸೇಡು ಹಾಗೂ ದರೋಡೆ ಸಂಚು : ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಚಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈತನ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಲ್ಲರಂದೆ ಗದರಿಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ಹಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
27 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ : ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಭಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 27 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ನಗದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ (Juvenile Justice Board) ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.